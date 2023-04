Al-Nassr a pierdut cu 2-0 meciul cu Al-Hilal, iar Cristiano Ronaldo a facut gesturi obscene la finalul partidei.Al-Hilal a castigat cu 2-0 partida de pe teren propriu cu Al-Nassr, in derby-ul Arabiei Saudite.Cristiano Ronaldo a marcat un gol pentru Al-Nassr, insa reusita i-a fost anulata pentru ofsaid, desi parea ca portughezul este in pozitie regulamentara.In urma acestei infrangeri, echipa lui CR 7 se indeparteaza de titlu, avand 3 puncte in urma lui Al-Ittihad, care are si un meci mai ... citeste toata stirea