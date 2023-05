Elena Rybakina este noua campioana de la WTA Roma, favorita 7 impunandu-se dupa ce adversara, Anhelina Kalinina, a abandonat la inceputul setului al doilea.Not the ending we wanted to see at*aEuroT????Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq- wta (@WTA) May 20, 2023Anhelina Kalinina a terminat finala de la WTA Roma in lacrimi, din cauza unei accidentari la piciorRybakina castigase primul set, scor 6-4, si conducea ... citeste toata stirea