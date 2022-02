VIDEO Emotionant - Juan Martin Del Potro, in lacrimi pe teren la despartirea de tenis

Juan Martin Del Potro a fost invins de compatriotul Federico Delbonis, marti, la turneul de la Buenos Aires, intr-o atmosfera electrizanta. Fostul campion de la US Open a izbucnit in lacrimi inainte de a servi pentru ultima oara, anuntand dupa infrangere ca exista o mare posibilitate sa fie ultimul meci al carierei.An emotional moment for everyone watching ???? @delpotrojuan #ArgentinaOpen pic.twitter.com/eK4W6NhrQV- Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2022Revenit dupa aproape trei ani pe ... citeste toata stirea