Javier Hyjek a marcat in proprie poarta de la jumatatea terenului in meciul echipei sale, Slask Wroclaw, de pe terenul lui Stal Mielec, in prima liga a Poloniei.In varsta de doar 21 de ani, Javier Hyjek a trimis o pasa spre portar de la jumatatea terenului, dar goalkeeperul nu a reusit sa degajeze balonul care a intrat in proprie poarta.A fost golul de 2-0 ... citeste toata stirea