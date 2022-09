VIDEO Finalul unei ere: Serena Williams s-a retras din tenis cu lacrimi in ochi

Serena Williams a fost invinsa de Ajla Tomljanovic in turul trei de la US Open, la capatul unei partide care a marcat retragerea americancei din tenisul profesionist. In varsta de 40 de ani (va implini 41 pe 26 septembrie), Serena s-a despartit de tenis cu lacrimi in ochi.Pe un Arthur Ashe plin pana la refuz, Serena a cedat meciul cu Tomljanovic, sportiva care reprezinta Australia avand castig de cauza in trei seturi, scor 7-5, 6-7(4), 6-1.Partida a durat trei ore si 5 minute.Discursul ... citeste toata stirea