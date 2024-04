VIDEO Gol spectaculos, de la 70 de metri. Marcator, portarul

Gabriel Kobylak, portarul echipei Radomiak Radom, a inscris golul sezonului in Ekstraklasa (prima liga de fotbal a Poloniei), in duelul cu Puszcza, incheiat cu scorul de 1-1.???????????? Radomiak Radon's goalkeeper Gabriel Kobylak scored from just outside his own box yesterday! ???? pic.twitter.com/tNEwhyFvLe- EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2024Meciul dintre Puszcza si Radomiak Radom, din etapa cu numarul 26 a campionatului Poloniei, nu parea genul de meci care sa atraga in vreun fel. ... citește toată știrea