VIDEO Moment istoric: LeBron James a devenit cel mai bun marcator din NBA

LeBron James a reusit miercuri sa doboare recordul de puncte marcate in NBA, starul celor de la Los Angeles Lakers depasindu-l pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar.The bucket.The celebration.The record.LeBron James is the all-time NBA #ScoringKing pic.twitter.com/GJihlPZBQ6- NBA (@NBA) February 8, 2023LeBron James l-a depasit pe legendarul Kareem Abdul-JabbarLa meciul lui Lakers cu Oklahoma City Thunder de la Los Angeles, LeBron James a ... citeste toata stirea