VIDEO: Moment socant in semifinala Australian Open: Medvedev l-a insultat pe arbitru

Tensiunea a atins cote explozive, la Melbourne, in meciul care urmeaza sa-l desemneze pe adversarul lui Rafael Nadal (5 ATP) in ultimul act de duminica. Australian Open 2022 a fost un turneu incendiar, de la inceput pana la sfarsit!Pentru ca a fost precedat de cazul Djokovici, iar acum miza ultimelor partide isi spune cuvantul. Daca in prima semifinala, in care Rafael Nadal (Spania, 35 de ani, 5 ATP) a trecut de Matteo Berrettini (Italia, 25 de ani, 7 ATP), partida a fost, per ansamblu, una ... citeste toata stirea