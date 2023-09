Aryna Sabalenka s-a calificat in finala la US Open, dupa ce a invins-o pe Madison Keys.Condusa cu 6-0 si 5-3, jucatoarea din Belarus a fost protagonista unei reveniri extraordinare.Ea a castigat seturile doi si trei la tie-break si s-a impus cu 0-6, 7-6, 7-6.Un moment comic a avut-o in prim-plan pe Sabalenka in tie-breakul setului decisiv. Conform regulilor de la US Open, acesta se incheie cand unul dintre jucatori ajunge la 10 puncte.Sabalenka a uitat ... citeste toata stirea