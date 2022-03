VIDEO: Nebunie in fotbalul nigerian: fanii au omorat in teren un oficial FIFA

Din pacate, barajele africane de marti seara au aratat ca, in unele tari de pe continentul negru, exista serioase carente educationale. Senegal merge la Mondiale, dupa ce fanii ei s-au comportat jalnic, in cele mai importante momente ale barajului cu EgiptLa Abuja, unde s-a jucat returul Nigeria - Ghana, intr-un alt baraj cu biletele pentru CM 2022 pe masa, problemele au fost de alta natura. Pentru ca, daca in Senegal gazdele s-au calificat, aici, "Super vulturii" nigerieni au fost jumuliti ... citeste toata stirea