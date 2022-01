VIDEO: Novak Djokovic, OUT din Australia.A pierdut procesul si se intoarce acasa

Curtea Federala din Australia a anuntat ca procesul lui Djokovic se va relua in cateva momente. Instanta isi va pronunta hotararile la ora 08:45 (ora Romaniei), iar motivatiile complete vor fi publicate la o data ulterioara.Desfasurarea evenimentelor de duminica in cazul Novak Djokovic:Update 08:52: Novak Djokovic pierde procesul in instanta. Sarbul va fi obligat sa paraseasca Australia, dupa ce trei judecatori ai Curtii Federale au dat dreptate guvernului in decizia de a-i anula viza. ... citeste toata stirea