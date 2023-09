Cupa Mondiala de rugby a avut vineri seara deschiderea oficiala pe Stade de France din Paris, in fata unui stadion plin ochi, cu 80.000 de oameni in tribune. Pe langa vedetele din diferite domenii, si presedintele Emmanuel Macron a avut un discurs scurt, fluierat indelung de spectatori, potrivit Le Figaro. Presedintele este extrem de impopular in Franta din cauza reformei pensiilor si a altor ajutoare sociale.33 de celebritati franceze au participat la deschiderea oficiala a competitiei la ... citeste toata stirea