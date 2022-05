VIDEO: Prima reactie a Irinei Begu dupa ce a ajuns in optimi la Roland Garros

Irina Begu a reusit sa ajunga in a doua saptamana de la Roland Garros, sportiva noastra calificandu-se in optimile turneului de la Paris. Dupa victoria categorica cu frantuzoaica Leolia Jeanjean (6-1, 6-4), Irina a oferit o prima reactie dupa meciul de pe Suzanne Lenglen."Leolia avut un turneu grozav, nu e niciodata usor sa joci impotriva unei adversare din Franta la Roland Garros. Ii doresc toate cele bune in viitor (n.r. adversarei de sambata).Cred ca am jucat un meci foarte bun de la ... citeste toata stirea