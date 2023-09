Genoa a facut spectacol in partida castigata impotriva formatiei antrenate de Jose Mourinho, AS Roma, scor 4-1, iar fundasul Radu Dragusin a avut o prestatie excelenta, reusind si o pasa de gol.Gazdele au deschis scorul dupa doar cinci minute prin Gudmundsson, dar Cristante a restabilit egalitatea in minutul 22.Genoa a intrat insa in avantaj la cabile, dupa golul marcat de Mateo Retegui in ultimul minut al primei reprize.Radu Dragusin a contribuit decisiv la golul al treilea marcat de ... citeste toata stirea