Giannis Antetokounmpo (28 de ani), starul lui Milwaukee Bucks, a tinut un discurs plin de patos dupa eliminarea suferita in "sferturile" Conferintei de Est, in fata lui Miami Heat (1-4 la general).Milwaukee Bucks, campioana sezonului regulat in Conferinta de Est, era vazuta de multi specialisti favorita si la trofeul suprem in acest sezon.Cu starul Giannis Antetokounmpo departe de parchet doua meciuri, din cauza unei accidentari la spate, "caprioarele" au parasit prematur competitia, ... citeste toata stirea