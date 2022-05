VIDEO: Real Madrid, regina Europei pentru a 14-a oara: 1-0 vs Liverpool, in finala Champions League

Real Madrid este "regina" Europei pentru a 14-a oara, dupa ce a invins-o pe Liverpool, scor 1-0, pe Stade de France (la Saint-Denis), in finala Champions League.Unicul gol al partidei a fost inscris de Vinicius, in minutul 59, dupa o centrare a lui Valverde.In minutul 43, Benzema a trimis mingea in poarta lui Alisson, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, dupa verificarea VAR.De stiut:Carlo Ancelotti a castigat pentru a patra oara Champions League (a obtinut cate doua trofee cu Real ... citeste toata stirea