VIDEO S-a realizat un nou break maxim in snooker: care e premiul pentru o astfel de reusita

Breakul de 147 de puncte e un moment de mandrie pentru orice jucator de snooker.Englezul Shaun Murphy a reusit un break maxim in meciul cu Daniel Wells de la Openul Esarii Galilor.Shaun Murphy's exceptional maximum break in all its glory ????@Magician147 | #HomeNations ???????????????????????????? pic.twitter.com/pSXPpsVrEc- World Snooker Tour (@WeAreWST) February 17, 2023Dupa fiecare bila rosie el a introdus bila neagra (de 7 puncte) si apoi a "curatat" masa.Murphy a reusit aceasta ... citeste toata stirea