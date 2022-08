VIDEO Scandal la US Open, cu "Imbratisari ciudate!". O jucatoare de 16 ani, atinsa pe fund de antrenorul ei. Fanii au luat foc:

Fanii tenisului s-au aratat socati de o faza petrecuta la finalul meciului castigat de Sara Bejlek (Cehia, 194 WTA), scor 3-6, 6-4, 7-5 cu Heather Watson (Marea Britanie, 161 WTA) in finala calificarilor de la US Open. In conditiile in care Sara are doar 16 ani, doi membri ai staff-ului sportivei au facut gesturi deplasate, atingand-o pe fund pe adolescenta, scrie ProSport.Dupa ce a reusit calificarea pe tabloul principal de la US Open, Sara Bejlek a mers sa se bucure alaturi de antrenorul si ... citeste toata stirea