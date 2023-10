Partida dintre RKC Waalwijk si Ajax din Eredivisie (prima liga de fotbal din Olanda) a fost suspendata in minutul 84, dupa ce Etienne Vaessen, portarul gazdelor, a ramas la pamant, inconstient, dupa un contact cu un adversar.La scorul de 3-2 in favoarea celor de la Ajax, in minutul 84, portarul Etienne Vaessen (28 de ani) a fost lovit la cap dupa un contact cu Brian Brobbey.Etienne a ramas intins pe gazon, inconstient, iar medicii ambelor echipe si-au facut aparitia rapid pe teren.a ... citeste toata stirea