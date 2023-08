Simone Biles, unul dintre cele mai importante nume din gimnastica artistica, s-a impus in reuniunea US Classic, dupa o absenta din competitiii de doi ani, scrie AFP.Simone Biles a castigat reuniunea US Classic, dupa o pauza de doi aniPentru prima ei participare in concursuri de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Biles a electrizat multimea de la Chicago cu o performanta uluitoare, castigand un total de 59.100 de puncte la general.Starul american in varsta de 26 de ani a obtinut cele mai ... citeste toata stirea