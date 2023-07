Nici a treia oara nu a fost cu noroc pentru Ons Jabeur intr-o finala de Grand Slam, sportiva din Tunisia (a sasea favorita) pierzand finala de la Wimbledon cu Marketa Vondrousova in doua seturi, scor 6-4, 6-4. Coplesita de emotii, Ons a practicat un tenis departe de standardele sale, in timp ce Marketa a stiut cum sa gestioneze presiunea celui mai important meci din cariera.Marketa's magical moment ????Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, ... citeste toata stirea