Taylor Fritz a avut parte de o misiune dificila in turul doi de la Roland Garros: al noualea favorit nu s-a confruntat doar cu adversarul sau, ci si cu publicul ostil.Aflat pe locul 8 in clasamentul ATP, Fritz l-a intalnit pe francezul Arthur Rinderknech (78 ATP), iar fanii de pe arena Suzanne-Lenglen au facut tot posibilul pentru a-i ingreuna sarcina americanului (l-au huiduit, au intonat imnul Frantei).Taylor a pierdut primul set cu 6-2, dar a revenit si s-a impus in urmatoarele trei, ... citeste toata stirea