Tyson Fury, campionul mondial WBC la categoria grea, l-a invins pe fostul luptator UFC Francis Ngannou printr-o decizie impartita, in Arabia Saudita, intr-un meci in care nu s-a disputat niciun titlu si care a fost aproape de a produce una dintre cele mai mari surprize din box, relateaza Reuters.La meci a fost prezent si starul portughez Cristiano Ronaldo. Fury, detinatorul neinvins al uneia dintre cele mai importante centuri din acest sport, a evitat la limita o prima infrangere in fata unui ... citeste toata stirea