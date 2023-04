Meciul dintre Robert Milkins si Joe Perry a fost intrerupt la Campionatul Mondial de snooker, dupa ce un protestatar s-a urcat pe o masa si a acoperit-o cu o pulbere portocalie, relateaza BBC, citata de News.ro.De asemenea, o femeie a incercat sa se lipeasca de masa la care jucau Mark Allen si Fan Zhengyi, dar a fost oprita de arbitrul Olivier Marteel.???? NEW OIL AND GAS WILL SNOOKER US???? At around 7:20pm, two Just Stop Oil supporters have disrupted the World Snooker Championship at ... citeste toata stirea