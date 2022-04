VIDEO: Un jucator de baschet a aruncat cu proteza din gura in public

NBA l-a amendat pe jucatorul echipei Charlotte Hornets, Miles Bridges, cu 50.000 de dolari (46.000 de euro) pentru ca si-a aruncat proteza dentara in public, dupa ce a fost eliminat la meciul cu Atlanta HawkMiles Bridges was ejected after arguing this goaltend call. pic.twitter.com/ijvc7SxlNF- ESPN (@espn) April 14, 2022La meciul de calificare in play-off-ul NBA de la Atlanta, Bridges a fost eliminat de arbitrul James Williams, iar cand a parasit terenul a auzit un fan al lui Hawks ... citeste toata stirea