Novak Djokovic a obtinut calificarea in ultimul act la US Open, dupa ce l-a invins in trei seturi pe Ben Shelton, scor 6-3, 6-2, 7-6(4). Urmeaza finala cu Daniil MedvedevNovak Djokovic nu avut emotii in penultimul act la US Open si a trecut fara problema de surpriza Ben Shelton.Fostul lider mondial a avut nevoie de ... citeste toata stirea