VIDEO Vinicius (Real Madrid), din nou victima insultelor rasiste

Vinicius, atacantul brazilian al echipei Real Madrid, a fost victima insultelor rasiste duminica, dupa meciul cu Mallorca. Incidentul a fost dezvaluit printr-un videoclip postat in social media.Vinijr foi alvo de racismo mais uma vez em #LaLiga, um torcedor do Mallorca gritou "Vinicius mono, eres um puto mono". Veja video da DAZN_ES, alem disso, no jogo o Vinicius sofreu 10 das 29 faltas sofridas pelo Real Madrid. pic.twitter.com/SZ7X3pbSIC- C.F. Real Madrid BR (@sportfutube) February 6, ... citeste toata stirea