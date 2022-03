Vika face valuri

Umilita de o pustoaica de 16 ani la Miami, Azarenka a abandonat fara a avea probleme medicale *Iga Swiatek rade tot* Viktoria Azarenka din Belarus (16 WTA) a abandonat in mod neasteptat meciul cu sportiva ceha Linda Fruhvirtova (FOTO), in varsta de 16 ani, locul 279 WTA din turul al treilea al Miami Open. Fara sa para accidentata, Azarenka a decis sa se retraga de pe teren in momentul in care adversara ei conducea cu 6-2, 3-0, dupa 45 de minute. Dubla castigatoare a Australian Open si-a luat ... citeste toata stirea