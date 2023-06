UEFA a decis, vineri, mentinerea lui Szymon Marciniak in brigada de arbitri pentru finala Ligii Campionilor. Marciniak va conduce la centru meciul Manchester City - Inter, in 10 iunie, la Istanbul. Din brigada face parte si Istvan Kovacs, care va fi arbitru de rezerva."UEFA este dedicata promovarii unui mediu de fotbal incluziv, respectuos si fair-play si are o atitudine ferma impotriva urii, discriminarii si intolerantei. Ne reiteram angajamentul de a promova unitatea, respectul si ... citeste toata stirea