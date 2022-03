Visand pe "Teatrul viselor"

Benfica si Atletico s-au calificat in sferturile Ligii Campionilor in detrimentul echipelor Ajax si Manchester UnitedBenfica Lisabona s-a calificat surprinzator in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins-o pe Ajax cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, la Amsterdam. "Vulturii" au dat lovitura pe finalul partidei de pe "Johan Cruyff ArenA", prin atacantul uruguayan Darwin Nunez ('77), cu o lovitura de cap, devansandu-l pe portarul camerunez Andre Onana. Ajax a condus cu 2-0 ... citeste toata stirea