Vitor Pereira nu a fost inca numit antrenor la Everton. Fanii ii cer deja sa plece

Suporterii echipei Everton s-au adunat, miercuri, in fata stadionului, pentru a le cere plecarea conducatorilor clubului, dar si antrenorului Vitor Pereira, favorit sa devina noul manager al echipei, dar care nu a fost numit inca, informeaza RMC Sport.Everton ocupa locul 16 in clasamentul Premier League, aproape de pozitiile care duc in Championship, astfel ca antrenrul Rafael Benitez a fost demis. Vitor Pereira este favoritul conducerii pentru a-l inlocui pe Benitez, dar portughezul de 53 de ... citeste toata stirea