Week-end plin la Jocurile Olimpice

Sportivii romani au aparut si ei pe arenele de concursSANIE. Valentin Cretu s-a clasat pe locul 29 dupa trei manse si a ratat calificarea in mansa finala la simplu masculin, duminica, la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing Cretu, care era pe locul 15 dupa primele doua manse, s-a rasturnat la ultimul viraj din mansa a treia si a incheiat cu o intarziere de circa patru secunde fata de timpii sai anteriori. Doar primii 20 clasati in mansa a treia au luat startul in mansa a finala. Valentin ... citeste toata stirea