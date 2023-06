Echipa engleza West Ham United a invins miercuri seara, la Praga, scor 2-1, formatia italiana AC Fiorentina, in finala Conference League. West Ham a castigat trofeul printr-un gol marcat in minutul 90.Repriza secunda a fost in continuare dominata teritorial de italieni desi ocaziile au apartinut englezilor. De altfel, primul sut pe poarta al Fiorentinei, prin Kouame, a venit abia in minutul 57. In minutul 60 arbitrul spaniol Carlos del Cerro Grande a acordat penalti pentru West Ham United, ... citeste toata stirea