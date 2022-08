Wilian pleaca de la Corinthians, dupa ce a primit amenintari cu moartea

Fostul jucator al echipelor Chelsea si Arsenal, Willian, a parasit Corinthians dupa ce a sustinut ca el si familia lui au primit amenintari cu moartea in social media, relateaza BBC.Tanarul de 34 de ani a marcat o data in 45 de meciuri de cand s-a alaturat lui Corinthians de la Arsenal vara trecuta. Internationalul brazilian a fost deja legat de revenirea in Premier League, la Fulham. "Willian ne-a cerut rezilierea scontractuluit", a declarat presedintele Corinthians, Duilio Monteiro Alves. ... citeste toata stirea