Mijlocasul portughez William Carvalho, de la echipa spaniola de fotbal Betis Sevilla, a negat cu fermitate orice agresiune sexuala in fata unei instante din Sevilla, a recunoscut ca a avut o ''intalnire cu reclamanta'', dar a sustinut ca ''relatiile intretinute au fost complet consensuale'', transmite EFE.William Carvalho, dupa cum a spus avocatul sau, Miguel Garcia-Quilez, se afla in stare de cercetare in fata judecatorului in urma unei plangeri depuse impotriva lui ''pentru un presupus ... citeste toata stirea