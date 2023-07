Ana Bogdan, locul 57 WTA, a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de laa Wimbledon, fiind invinsa in trei ore si 39 de minute de sportiva ucraineana Lesia Turenko, numarul 60 mondial.Turenko a castigat meciul maraton cu scorul de 4-6, 6-3, 7-6 (18).Bogdan a ratat cinci mingi de meci.Romanca a avut probleme medicale la confruntarea de vineri. In setul doi, pentru ca nu se simtea bine, Ana Bogdan a avut nevoie de cateva minute de time out ... citeste toata stirea