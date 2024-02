Zidane, favorit pentru a prelua Bayern Munchen in locul lui Thomas Tuchel

Fara echipa de cand a parasit Real Madrid in 2021, Zinedine Zidane ar putea reveni la Bayern Munchen in urmatoarele luni, scrie rmcsport.fr.Conducerea clubului german ar incerca sa-l convinga pe antrenorul francez sa preia locul lui Thomas Tuchel in vara.In afara de ipotetica revenire a lui Hans-Dieter Flick si de optiunea lui Xabi Alonso, care nu va pleca de la Leverkusen in acest sezon, Bayern Munchen l-ar face pe "Zizou" unul dintre principalii candidati pentru a antrena echipa. O alta ... citește toată știrea