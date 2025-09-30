Editeaza

Captura impresionanta de tigari de contrabanda la granita de est

Sursa: Romania Libera
Marti, 15 Aprilie 2008, ora 12:25
Ofiterii de la Inspectoratul Politiei de Frontiera Iasi, in colaborare cu colegii din judetele Prahova si Vrancea, au reusit cea mai mare captura din acest an de tigari de contrabanda. Incarcatura de contrabanda continea 338.000 de pachete de tigari de diferite marci, provenite din Republica Moldova. In urma unui apel la telefonul special de urgenta "959", trei autocisterne au fost oprite in trafic, doua in apropiere de orasul Mizil, iar alta la Tisita, judetul Vrancea. Autotrenurile au fost ...citește toată știrea

