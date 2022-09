Cum arată prima pagină a ziarelor din Marea Britanie după înmormântarea reginei Elisabeta a II-a

Primele pagini de marţi ale ziarelor din Marea Britanie, după înmormântarea Reginei Elizabeth II, au publicat imagini istorice de la slujbele din Westminster Abbey şi din St. George Chapel sau cu sicriul fostei suverane şi cu noul Rege Charles III.

Cele mai importante ziare britanice au publicat încă din cursul nopţii primele pagini ale ediţiilor lor de marţi.

The Guardian afişează o imagine şocantă cu sicriul Reginei în timp ce este purtat către Westminster Abbey.

The Times, care de regulă publică o fotografie de ansamblu la mari evenimente, a ales de asemenea un moment cu sicriul Reginei care este adus în Westminster Abbey, unde a avut loc prima slujbă a zilei.

The Telegraph iese în faţă cu fotografia Regelui Charles III care aşază banderola cu numele oficial al Reginei pe sicriul ei din Capela St. George.

The Sun are două pagini de la ceremonii, cu titlul: „We send her victorious”, parafrază la un vers din imnul „God Save the Queen”.

The Daily Mail prezintă o fotografie din Capela St. George de la Castelul Windsor.

Financial Times a publicat un citat din predica lui Justin Welby de la Westminster Abbey: „Oamenii care îşi fac datoria se întâlnesc rar de-a lungul vieţii. Liderii în serviciul public sunt mai rari”.

