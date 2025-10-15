Zidul anti-drone al UE, gata până în 2027. Ce dispozitive vor fi instalate în România

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 18:34
614 citiri
Zidul anti-drone al UE, gata până în 2027. Ce dispozitive vor fi instalate în România
Zidul anti-drone al UE, gata până în 2027 FOTO X/@FRANCE24

Comisia Europeană a anunțat că a stabilit perioada de timp în care va fi finalizat așa-numitul "zid de drone" al UE, scrie AFP. Un proiect, care a fost confirmat miercuri, 15 octombrie, de oficiali de la Bruxelles spune că acesta trebuie terminat până în anul 2027.

Aspectele principale ale proiectului, redenumit EDDI (European Drone Defence Initiative / Iniţiativa Europeană de Apărare împotriva Dronelor), ar urma să fie prezentate joi, 16 octombrie.

Realizarea acestui sistem defensiv anti-drone a fost decisă de Uniunea Europeană în luna septembrie a acestui an, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al unor state membre, inclusiv în România.

Reacția NATO la încălcarea spațiului aerian polonez de către 20 de drone în noaptea de 9 septembrie 2025 a evidențiat lacunele defensivei aliate în fața amenințărilor de acest tip, a amintit presa internațională.

UE intenționează să se folosească de experiența acumulată în război de Ucraina pentru a implementa un sistem anti-drone mai adaptat şi mai economic.

Ucrainenii au deja capacitați de producție industrială a dronelor şi interceptoarelor de drone și au promis că vor ajuta Bruxellesul în acest sens.

În 2026, conform proiectului, ar urma să fie instalat un sistem de detecție a dronelor cu senzori tereștri, dar şi din satelit.

Până în 2027 vor fi adăugate capacitățile de urmărire şi interceptare.

Acest proces se va derula mai întâi în țările de pe flancul estic al Uniunii, cele mai apropiate de frontiera cu Rusia.

Inițiativa, ale cărei detalii vor fi făcute publice joi, se încadrează într-un program pe cinci ani pentru întărirea capacității de apărare a Europei, alături de alte proiecte importante, cum ar fi cele de apărare antiaeriană.

"Foaia de parcurs" până în 2030 va fi prezentată șefilor de state şi guverne la summitul UE de săptămâna viitoare, de la Bruxelles.

Mai multe țări, inclusiv Germania, au criticat "zidul anti-drone", fiind îngrijorate de costurile ridicate și de suprapunerea cu competențele NATO.

#zid anti drone, #drone wall, #Uniunea Europeana, #Romania, #senzori terestri, #senzori din satelit , #Comisia Europeana
