"Zidul anti-drone" ar putea fi extins pentru protejarea întregii Europe. Plângerile primite de Comisia Europeană din partea statelor din sudul şi vestul continentului

"Zidul anti-drone" ar putea fi extins pentru protejarea întregii Europe FOTO X/@FRANCE24

Comisia Europeană a propus extinderea inițiativei ce prevede un „zid anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni s-au declarat excluse, au declarat marți, 14 octombrie, pentru Reuters doi oficiali ai UE și un diplomat al UE.

Propunerea mai amplă pentru o „Inițiativă europeană de apărare împotriva dronelor” va fi inclusă într-o „foaie de parcurs privind pregătirea pentru apărare” care va fi prezentată joi, 16 octombrie, de Comisia Europeană, au declarat sursele sub condiția anonimatului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus proiectul „zidului anti-drone” după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, membră a UE și NATO, luna trecută.

Oficialii Comisiei au declarat că ideea este de a contracara viitoarele incursiuni prin construirea unei rețele de senzori, sisteme electronice de bruiaj și arme, de la statele baltice până la Marea Neagră.

Statele est-europene au salutat propunerea ei, dar țările din sudul și vestul Europei au declarat că aceasta neglijă amenințările reprezentate de drone în partea lor de continent.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a sugerat marți că se pregătește o schimbare, folosind atât vechiul, cât și noul nume al proiectului într-un discurs ținut la o conferință pe tema apărării, la Bruxelles.

„Propunem zidul european împotriva dronelor... adică... Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, o rețea anti-drone pentru a proteja întreaga Europă, precum și alte proiecte emblematice în domeniul apărării”, a afirmat el.

Ads