Barieră plutitoare împotriva migranţilor, pe Rio Grande, în continuarea zidului lui Trump

Un proiect care prevede instalarea unor geamanduri de mari dimensiuni pe fluviul Rio Grande cu scopul de a descuraja migranţi - supranumiţi "espaldas mojadas" (”spate ude” în spaniolă) din Mexic să-l traverseze în statul Texas, prezentat săptămâna trecută de către guvernatorul Greg Abbott, a fost atacat în justiţie în weekend, relatează AFP.

”Această instalare începe azi”, anunţa vineri pe Twitter guvernatorul, postând imagini cu camioane care transportau geamanduri portocalii uriaşe.

New marine barrier installation on the Rio Grande begins today.

Texas DPS is overseeing the project in Eagle Pass.

More to come. pic.twitter.com/nHrTqUG7Fi