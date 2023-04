S-a făcut lumină după 17 ani: Materazzi a dezvăluit ce i-a zis lui Zidane, înainte ca francezul să îl lovească în piept VIDEO

Unul dintre momentele care vor rămâne în istoria fotbalului s-a petrecut în finala Cupei Mondiale din 2006, pe care Italia a câștigat-o în fața Franței la lovituri de departajare.

Cele două echipe erau la egalitate, scor 1-1, cu 10 minute rămase din prelungiri. Într-un moment de nebunie, Zidane s-a întors înspre italianul Marco Materazzi și l-a lovit cu capul în piept.

Acum, după 17 ani, Materazzi a dezvăluit într-un interviu pentru IFTV ce i-a spus lui Zidane, după ce francezul l-a acuzat că îl tot trage. "Mi-a oferit tricoul lui. I-am spus Nu, mulțumesc, o prefer pe sora ta".

Zidane a fost eliminat și apoi s-a retras definitiv din fotbal.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”

- Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso