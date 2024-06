Zidane regretă și este gata să revină. Clubul pe care îl iubește este cel la care nu a jucat niciodată!

Zinédine Zidane a recunoscut, într-un interviu acordat publicaţiei Carré, că îi lipseşte să antreneze. Dar legendarul francez nu a uitat toate aspectele negative ale meseriei şi rămâne cumpătat. relatează L'Equipe.

"Sunt ocupat în alt mod. Chiar dacă viaţa de zi cu zi ca antrenor este incitantă. Am luat o pauză care a devenit o pauză mare. Dar îmi lipseşte din când în când", a spus Zidane.

El a vorbit pe larg despre relaţia sa cu Marsilia, unde s-a născut. "Pentru mine, Marsilia este capitala fotbalului şi chiar a sportului", a spus fostul fotbalist. "Mulţi sportivi au ieşit din această regiune. De aceea, ne-am dori să vedem mai mulţi jucători din Marsilia la OM, veniţi din cartiere".

Şi încă regretă că nu a jucat niciodată pentru Marseille. "Aşa s-a întâmplat, nu am făcut-o eu, dar Marseille este mereu în inima mea. De la vârsta de 11 la 14 ani, am fost la Stade Velodrome. Obişnuiam să mă duc la peluza nord şi să stau sub tabela de marcaj. În orice caz, nimeni nu-mi va lua asta".