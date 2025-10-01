Consilierul președintelui Nicușor Dan, dezvăluiri despre zidul de drone propus de Ursula von der Leyen. Cum se numește proiectul și cine va doborî dronele ruse

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 21:05
188 citiri
Consilierul președintelui Nicușor Dan, dezvăluiri despre zidul de drone propus de Ursula von der Leyen. Cum se numește proiectul și cine va doborî dronele ruse
Roi de drone/FOTO:X/@newsinaday

Cristian Diaconescu, consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme de securitate națională, a explicat miercuri, 1 octombrie, în ce constă "zidul de drone" propus de Ursula von der Leyen.

Diaconescu a spus că acest așa-zis zid de drone nu înseamnă că NATO va doborî dronele sau avioanele care violează spațiul aerian al unui stat din Alianță, ci statul respectiv o va face, relatează Digi24.

„Nu NATO va da jos tot ceea ce trece prin spațiul alianței, ci statele, fiecare dintre ele, aflate sau puse în fața unor astfel de interferențe și vor reacționa militar. Dar nu Alianța Nord-Atlantică în sine”, a explicat Diaconescu.

El a făcut și o dezvăluire, spunând cum se va numi proiectul zidului de drone.

„Trebuie să se treacă la hot power. Vă dau, oarecum în premieră, o serie de exemple, se va numi proiectul Octopus. Această caracatiță care va însemna un zid de protecție al statelor nord-atlantice împotriva incursiunilor dronelor, avioanelor, diverselor elemente care la un moment dat pot genera probleme de securitate prin încălcarea dreptului internațional”, a declarat Cristian Diaconescu.

El a subliniat faptul că omogenitatea reacției militare va fi aceeași, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

Și, totuși, nu toată lumea e încântată de ideea UE privind zidul de drone.

Propunerea Ursulei von der Leyen privind un zid de drone menit să ajute la protejarea Europei de Rusia se confruntă acum cu scepticism atât din partea Franței, cât și a Germaniei.

„Sunt precaut în privința [acestor tipuri de] termeni. Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron reporterilor miercuri, 1 octombrie, înainte de o întâlnire cu liderii UE la Copenhaga, subliniind prioritățile sale mai presante în materie de apărare, relatează Politico.

„În realitate, trebuie să avem sisteme avansate de avertizare pentru a anticipa mai bine amenințările, trebuie să descurajăm cu capacități europene de foc la distanță lungă și trebuie să avem mai multe sisteme de apărare sol-aer și de contracarare a dronelor”, a spus el.

În ultimele săptămâni, dronele au încălcat spațiul aerian polonez, românesc, danez și norvegian, Europa dând vina pe Rusia în multe dintre cazuri. Aceste incidente au dat un nou impuls așa-numitului zid al dronelor - o inițiativă lansată pentru prima dată de țările din prima linie anul trecut și susținută de von der Leyen în discursul său despre starea Uniunii luna trecută.

