Macron, deloc încântat de ideea UE privind zidul de drone. "Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 18:56
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO X/@Republicainlib

Propunerea Ursulei von der Leyen privind un zid de drone menit să ajute la protejarea Europei de Rusia se confruntă acum cu scepticismul atât din partea Franței, cât și a Germaniei.

„Sunt precaut în privința [acestor tipuri de] termeni. Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron reporterilor miercuri, 1 octombrie, înainte de o întâlnire cu liderii UE la Copenhaga, subliniind prioritățile sale mai presante în materie de apărare, relatează Politico.

„În realitate, trebuie să avem sisteme avansate de avertizare pentru a anticipa mai bine amenințările, trebuie să descurajăm cu capacități europene de foc la distanță lungă și trebuie să avem mai multe sisteme de apărare sol-aer și de contracarare a dronelor”, a spus el.

În ultimele săptămâni, dronele au încălcat spațiul aerian polonez, românesc, danez și norvegian, Europa dând vina pe Rusia în multe dintre cazuri. Aceste incidente au dat un nou impuls așa-numitului zid al dronelor - o inițiativă lansată pentru prima dată de țările din prima linie anul trecut și susținută de von der Leyen în discursul său despre starea Uniunii luna trecută.

La începutul acestei săptămâni, însă, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că există priorități mai urgente de abordat. „Apărarea împotriva dronelor, desigur, dar nu printr-un zid al dronelor”, a declarat el în fața unui public la Forumul de Securitate de la Varșovia.

Dezbaterea despre zidul dronelor subliniază, de asemenea, modul în care geografia duce adesea la dezacorduri între liderii europeni cu privire la cea mai bună modalitate de a proteja continentul de amenințările externe, inclusiv de Rusia - iar aceste diviziuni au fost evidente la Copenhaga, când liderii au intrat la summit.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a avertizat să nu uităm flancul sudic al Europei, un mesaj reiterat și de omologul său grec Kyriakos Mitsotakis.

„Orice proiect european comun de apărare privind Europa nu se poate limita la granițele estice ale continentului”, a declarat el reporterilor.

Între timp, prim-ministrul leton, Evika Siliņa, și președintele lituanian, Gitanas Nausėda, au lăudat proiectul înainte de reuniunea de la Copenhaga, subliniind o diviziune clară între națiunile din prima linie și țările mai îndepărtate de granițele Rusiei și Ucrainei.

Potrivit lui Macron, europenii ar trebui să se concentreze în schimb pe dezvoltarea în comun a sistemelor de avertizare timpurie (Franța și Germania cooperează în prezent în această chestiune); achiziționarea de capacități locale de atac la mare adâncime „de descurajare”, inclusiv rachete balistice; și achiziționarea mai multor sisteme de apărare aeriană.

Președintele francez a menționat, de asemenea, că descurajarea nucleară joacă un rol.

Acest lucru nu înseamnă că dronele nu sunt importante, a adăugat Macron. „Avansăm într-un ritm forțat pentru a avea capacități de drone și contra-drone”, a spus el.

Zidul de drone este unul dintre cele patru proiecte de apărare ale UE prezentate de Bruxelles înainte de reuniunea Consiliului European de miercuri.

