Weekenduri prelungite în luna decembrie. Românii vor avea mai multe zile libere la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026

Finalul de an 2025 se anunță ideal pentru o vacanță prelungită. Crăciunul pică într-o zi de joi, iar a doua zi, pe 26 decembrie, într-o vineri, oferind românilor patru zile libere consecutive fără concediu suplimentar. Iar începutul lui 2026 vine cu un nou weekend prelungit, astfel că cei care își planifică din timp zilele de odihnă pot beneficia de o minivacanță de până la zece zile.

Luna decembrie aduce trei zile nelucrătoare stabilite prin Codul Muncii, arată Adevărul.ro:

•1 decembrie (Ziua Națională a României) – pică într-o zi de luni, oferind deja un prim weekend de trei zile.

•25 și 26 decembrie (Crăciunul și a doua zi de Crăciun) – joi și vineri, ceea ce duce la un interval liber între 25 și 28 decembrie.

Șirul liberelor continuă chiar în prima săptămână din noul an. 1 și 2 ianuarie 2026, zilele de Anul Nou, pică tot în zile de joi și vineri, astfel că angajații vor începe anul cu un nou weekend de patru zile.

Mai mult, în 2026, 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt libere legale, ceea ce înseamnă că prima săptămână din ianuarie poate deveni o minivacanță de opt zile pentru cei care își planifică eficient concediul.

Ads