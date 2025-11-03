Weekenduri prelungite în luna decembrie. Românii vor avea mai multe zile libere la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026

Autor: Daniel Groza
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 08:03
605 citiri
Weekenduri prelungite în luna decembrie. Românii vor avea mai multe zile libere la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026
Românii vor avea mai multe zile de relaxare în decembrie FOTO Pixabay

Finalul de an 2025 se anunță ideal pentru o vacanță prelungită. Crăciunul pică într-o zi de joi, iar a doua zi, pe 26 decembrie, într-o vineri, oferind românilor patru zile libere consecutive fără concediu suplimentar. Iar începutul lui 2026 vine cu un nou weekend prelungit, astfel că cei care își planifică din timp zilele de odihnă pot beneficia de o minivacanță de până la zece zile.

Luna decembrie aduce trei zile nelucrătoare stabilite prin Codul Muncii, arată Adevărul.ro:

•1 decembrie (Ziua Națională a României) – pică într-o zi de luni, oferind deja un prim weekend de trei zile.

•25 și 26 decembrie (Crăciunul și a doua zi de Crăciun) – joi și vineri, ceea ce duce la un interval liber între 25 și 28 decembrie.

Șirul liberelor continuă chiar în prima săptămână din noul an. 1 și 2 ianuarie 2026, zilele de Anul Nou, pică tot în zile de joi și vineri, astfel că angajații vor începe anul cu un nou weekend de patru zile.

Mai mult, în 2026, 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt libere legale, ceea ce înseamnă că prima săptămână din ianuarie poate deveni o minivacanță de opt zile pentru cei care își planifică eficient concediul.

AUR poate decide soarta alegerilor pentru Primăria București. Cum îi forțează Anca Alexandrescu mâna lui George Simion. „Bazinul lor electoral e de cel puțin 25-30%”
AUR poate decide soarta alegerilor pentru Primăria București. Cum îi forțează Anca Alexandrescu mâna lui George Simion. „Bazinul lor electoral e de cel puțin 25-30%”
AUR se află încă în expectativă și amână să anunțe dacă va avea o candidatură proprie pentru Primăria București sau dacă va susține un alt candidat în această cursă. Însă, în...
Ministrul Finanţelor crede că anul viitor este anul PNRR-ului. "Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva"
Ministrul Finanţelor crede că anul viitor este anul PNRR-ului. "Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva"
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, crede că economia României îşi va reveni după măsurile economice. El a precizat că în acest an, după rectificarea bugetară, au fost alocaţi bani...
#zile libere, #decembrie, #craciun, #sfarsitul anului , #Zile libere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cristi Chivu n-a uitat: "Aici am renascut. Ei mi-au salvat viata"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Operațiunea „Jupiter”: 78 de percheziții în mai multe județe. Infracțiunile vizate
  2. Cum va fi vremea astăzi, 3 noiembrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 23 de grade. Unde se anunță ploi
  3. Weekenduri prelungite în luna decembrie. Românii vor avea mai multe zile libere la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026
  4. Rusia și China fac teste nucleare, acuză Donald Trump. „Oamenii nu ştiu cu adevărat ce se întâmplă”
  5. Ce trebuie să faceți dacă angajatorul nu v-a plătit contribuția la pensie. Care sunt soluțiile să nu pierdeți anii de vechime
  6. Marian Godină sare în sprijinul jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorării victimelor de la Colectiv. "Ar trebui să vă fie rușine că faceți praf un om"
  7. Încă un aeroport din Germania a fost închis după survolul unei drone. Traficul a fost reluat după aproape o oră FOTO
  8. S-a terminat vacanța pentru elevi. Ministerul Afacerilor Interne: „Nu vorbi la telefon când eşti pe trecerea de pietoni”
  9. Tensiuni tot mai mari la Belgrad. Mii de susținători și opozanți ai președintelui Vučić s-au bătut între ei. A fost necesară intervenția forțelor de ordine VIDEO
  10. Donald Trump s-a decis în privința furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei. A luat hotărârea după ce s-a consultat și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte