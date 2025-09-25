Alertă sanitar-veterinară în Munții Țarcu după ce 21 de zimbri au fost găsiți morți. Ipoteza otrăvirii, exclusă

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 12:36
654 citiri
Zimbrii gasiți morți făceau parte dintr-un program internațional de repopulare FOTO Rewilding Europe

O tragedie a lovit programul de repopulare a zimbrilor din Munții Țarcu, după ce 21 de exemplare au murit în urma unei infestări parazitare masive. Autoritățile și specialiștii au exclus ipoteza otrăvirii, confirmând prin analize că paraziții au provocat decesul animalelor.

În ciuda pierderii, prefectul de Caraș-Severin și experții veterinari subliniază că populația de aproximativ 300 de zimbri rămâne stabilă, iar proiectul de conservare continuă să fie considerat un succes la nivel european.

„Până acum ne mândream cu acest experiment reușit. ONG-urile care s-au ocupat de aducerea și monitorizarea zimbrilor spun că și astăzi proiectul este privit ca un succes la nivel european. Este adevărat că pierderea a 21 de exemplare reprezintă o problemă, dar situația devine critică doar dacă rata mortalității depășește 10-15% din populația totală. În prezent, există aproximativ 300 de zimbri în libertate. Analizele au arătat că nu a fost vorba despre otrăvire, ci de o infestare masivă cu mai multe specii de paraziți”, a declarat pentru Radio Reșița, prefectul Ioan Dragomir.

Acesta spune că s-au luat măsuri urgente pentru neutralizarea cadavrelor, astfel încât să nu fie atrase animale mari precum urșii sau lupii. O parte dintre zimbri au fost incinerați la Arad, iar restul au fost îngropați pe raza comunei Armeniș.

DSVSA Caraș-Severin a luat probe de la animalele găsite moarte.

„În urma examinării necropsice și a analizelor de laborator s-a constatat o infestare parazitară masivă. La examenul bacteriologic au fost izolate specii precum Clostridium perfringens și streptococi. În total, au fost identificate 21 de cadavre de zimbri. Două au fost trimise la neutralizare într-o unitate autorizată, iar celelalte 19 au fost îngropate. Operațiunea de neutralizare s-a încheiat la 19 septembrie 2025, iar de atunci nu au mai fost raportate cazuri noi”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile dau asigurări că situația zimbrilor din Munții Țarcu este atent monitorizată de DSVSA Caraș-Severin, Garda de Mediu, Garda Forestieră, Asociația WeWilder, dar și rangerii fondurilor cinegetice din zonă.

