IFFHS a anuntat castigatorul premiului pentru cel mai bun antrenor din 2018

Zinedine Zidane a fost desemnat cel mai bun antrenor de club in 2018, an in care a cucerit pentru a treia oara consecutiv trofeul Ligii Campionilor cu Real Madrid, a anuntat Federatia internationala de istorie si statistica a fotbalului (IFFHS).

Zidane, care a primit aceasta distinctie si anul trecut, s-a despartit in vara de Real Madrid, iar de atunci este fara angajament.

El i-a devansat pe germanul Juergen Klopp (FC Liverpool) si pe spaniolul Pep Guardiola (Manchester City), in cadrul anchetei IFFHS, la care au participat experti in fotbal din intreaga lume.

Titlul de cel mai bun selectioner i-a revenit, asa cum era de asteptat, francezului Didier Deschamps, castigator al titlului de campion mondial cu nationala "cocosului galic" la turneul final din Rusia.

Deschamps a fost preferat selectionerilor Croatiei, Zlatko Dalic, si Belgiei, Roberto Martinez.

IFFHS reaminteste ca Didier Deschamps este al treilea campion al lumii ca jucator care a castigat Cupa Mondiala si ca selectioner, dupa brazilianul Mario Zagalo si germanul Franz Beckenbauer.

