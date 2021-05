Anunt bomba in miez de noapte din Spania: Zinedine Zidane pleaca de la Real Madrid! Cine l-ar putea inlocui

Pierderea titlului in Spania si ratarea finalei in Champions League l-au facut pe Zinedine Zidane sa se decida asupra viitorului sau.Tehnicianul care a castigat trei Ligi ale Campionilor cu Real Madrid i-a informat pe fotbalisti si pe presedintele Florentino Perez ca nu mai vrea sa ramana la echipa din capitala Spaniei, scrie cotidianul spaniol AS Joachim Low, Antonio Conte, Massimiliano Allegri si legenda Raul Gonzalez sunt numele luate in calcul pentru inlocuirea lui Zidane.